Неожиданный преступник: внука Катрин Денев арестовали за связь с итальянской мафией

У внука французской актрисы Катрин Денев большие проблемы. Игорь Вадим был официально арестован во Франции по подозрению в связи с представителями итальянской мафии, а также в подделке денег.

Как сообщает издание The Daily Mail, по всей Европе представители силовых структур практически одновременно задержали 44 человека, одним из которых и оказался внук всемирно известной актрисы.

Во Франции, помимо Вадима, также был арестован мужчина, которого считают одним из главарей итальянской мафии, члены которой занимались распространением поддельных купюр номиналом в 50 евро. Внуку Денев в данный момент грозит суд и перевозка в Италию, а чем именно он занимался в преступном синдикате, пока не разглашается.

Напомним, Игорь Вадим — внук известной актрисы и уже покойного режиссера Роже Вадима. Денев очень близка с Игорем и зачастую появлялась на публике в компании своего внука. Актриса пока не дала комментариев по поводу этой неприятной ситуации.