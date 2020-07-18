«Глазки открылись и бабочки полетели»: Ковальчук вслед за Брежневой выбрала красную помаду

Очень часто звездные красавицы подчеркивают: стоит добавить изюминки во внешний вид, как внутреннее самоощущение меняется. И очень часто этой изюминкой для них становится красная помада. Так, 38-летняя Вера Брежнева недавно призналась: под настроение «девочки» певица сделала макияж с акцентом на алые губы.

Примеру Брежневой последовала экс-солистка группы «Блестящие» Юля Ковальчук. Певица в личном Instagram сообщила, что ее настроение оставляло желать лучшего, но стоило взмахнуть красной «волшебной палочкой», как сразу все изменилось.

«Как красная помада меняет настроение внутри женщины! Сегодня совершенно сонная и разбитая, с полузакрытыми глазами собиралась на встречу, и так как лень было краситься, решила: а дай-как помадку нанесу. И вот глазки уже открылись и бабочки полетели!» — подписала селфи звезда.

Она разместила два фото – до макияжа и после, и разница стала очевидна. Как и у Брежневой, красная помада на Ковальчук оттенила и усилила цвет голубых глаз. Поклонники оценили.

«Вы шедеврально Красивая!», «Еще красный маникюр придает совершенно другой настрой! А когда все вместе, то состояние огонь», «Эти глазки, эти голубые глазки, все к лицу», «очень красивая», «Стильно», — написали поклонники.