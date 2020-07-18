«Парни вроде хорошие»: стало известно, кто и зачем похитил Бузову

Несколько дней назад телеведущую затолкали в багажник в самом центре Москвы.

Телеведущая и певица Ольга Бузова на прошедшей неделе снова стала героиней в прессе. Дело в том, что звезду дерзко похитили, а видео происшествия облетело весь Рунет. Напомним, на вечерней прогулке девушка в компании друга шла по одной из улиц Москвы, как к ней подлетели неизвестные и, накинув пакет на голову, поволокли к машине и затолкали в багажник.

Сразу же Бузову заподозрили в инсценировке этого происшествия. Ведь знаменитость любит снимать всевозможные ролики и вайны, чтобы развлечь народ. И, действительно, на этот раз девушка просто привлекла внимание к своему будущему треку.

«Меня, как Вы уже поняли успели похитить, вернуть и теперь требуют записать фит. Что думаете??? Берем ребят под крыло и в наш хештег #моилюдивсегдасомной? Парни вроде хорошие» — сообщила в своем Instagram звезда.

Оказалось, что рэперы и Бузова уже отметились в коллаборации. Очевидно, что клип и песня готовы, а Бузова подогревает ажиотаж вокруг него. Даже несмотря на то, что сами ребята-похитители утверждают, что Оля пока сомневается.