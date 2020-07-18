«Исчерпал все методы воздействия»: Родион Газманов оставил отца без внуков

Старший сын Олега Газманова Родион решил оставить отца без внуков. Вот уже не один год заслуженный артист ждет, когда главный наследник подарит ему счастье быть дедушкой. Сам же Родион с продолжением рода не спешит. Более того – сейчас у мужчины нет даже девушки, которая в теории могла бы стать его женой. Главный акцент Газманов делает на карьеру, активно развивая певческие таланты.

На днях Родион и Олег Газмановы вместе прибыли в Витебск, чтобы принять участие в «Славянском базаре». Отец и сын дуэтом исполнят для присутствующих несколько песен. В перерывах между репетициями Родион и признался журналистам, что его отец уже отчаялся дождаться появления малыша в доме. Со своей стороны Газманов-старший готов рассмотреть предложения от сведущих в обмен на неплохое вознаграждение.

«Отец уже исчерпал все методы воздействия на меня, так что если вы знаете какие-то оригинальные способы, подскажите ему», — отшутился Родион в беседе с «Комсомольской правдой».

Вспомнил Родион и совет, который в свое время дал ему папа. Олег попросил сына не заниматься музыкой. Как мы видим, прислушиваться к наставлению молодой человек не стал. Более того, даже в самые сложные времена Родион продолжает петь, зарабатывая, таким образом, себе на жизнь. Сейчас мужчина записывает видеопоздравления, за которые получает по 3 тысячи рублей.