«Видно же все!»: Лопырева решилась на смелый вариант купальника из сеточки

В арсенале модели есть несколько комплектов, полностью подходящих под рекомендации стилистов.

36-летняя Виктория Лопырева похвасталась округлыми формами в откровенном, сетчатом купальнике универсального цвета. Ранее модель привлекла к себе внимание аудитории плавательным атрибутом оттенка цикламена. Как оказалось, на этом варианте список купальников у Лопыревой не закончился: позже она выгуляла достаточно откровенный белый купальник с открытой спиной, а также алое бикини без бретелей.

Королем же среди всех вышеперечисленных вариантов по праву может считаться сетчатое бикини, в котором Лопырева появилась на спортивной площадке в пятницу, 17 июля. Верх на толстых бретелях удачно подчеркнул грудь Вики, но изюминкой стали слишком откровенные трусики – надеть такие смогла бы далеко не каждая.

В Сети новый купальник Лопыревой вызвал крайне неоднозначную реакцию. Одни были в полном восторге, другие же заявили, что носить подобное без шортов – неприемлемо. «Видно же все!», «Не слишком ли откровенно», «Перебор с интимом», «Вау, Вика, это очень смело», «Здесь обязательно нужен низ», «С такой фигурой грех не позволить этот вариант», — высказались комментаторы.