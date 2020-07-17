«Между ними что-то есть»: Гагарина в горчичных велосипедках поделилась кадрами кокетливой тренировки с Дайчевым

Полина Гагарина в горчичных велосипедках поделилась кадрами кокетливой тренировки с фитнес-экспертом и бойфрендом певицы Алексы Вячеславом Дайчевым. В середине мая стало известно, что певица разводится с мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым спустя почти 6 лет совместной жизни. Одной из первых версий произошедшего тогда стал другой мужчина – певицу тогда якобы видели сначала в компании одного молодого человека, а затем другого. Среди кандидатов на сердце Гагариной называли фамилию и спортсмена Вячеслава Дайчева. Позже слухи утихли, но сейчас могут зародиться вновь.

Полина обнародовала на личной странице видео кокетливой тренировки со своим фитнес-экспертом. В кадре утонченная и стройная Гагарина громко смеется, перепрыгивая через Вячеслава вместо убойной тренировки. Сам Дайчев строгости к ученице не проявляет, предпочитая также отшучиваться. Судя по всему, регулярные занятия с певицей проходят не в такой уж и строгой обстановке.

В комментариях внимательные фолловеры тут же поспешили отметить – Полине и Вячеславу легко быть вместе. «Между ними явно что-то есть», «Веселые у вас тренировочки», «Клевые», «Такой кузнечик! Поскакушка», «Никогда не видела Гагарину такой легкой и непринужденной», — высказались они.

Сама Полина, стоит отметить, развод по-прежнему не комментирует. В последнее время Гагарина стала все больше времени уделять работе, саморазвитию и детям – сыну Андрею и дочери Мие.