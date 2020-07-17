«Окончательно отощала»: 46-летняя Анна Михалкова напугала болезненным видом

Даже друзья не узнали актрису на новом снимке.

46-летняя старшая дочь Никиты Михалкова Анна напугала болезненным видом на новом фото. В течение последних пару лет актриса активно следит за своим здоровьем, стараясь поддерживать свой организм в тонусе. Михалкова регулярно консультируется с профильными врачами, занимается спортом. Усилия знаменитости дают свои плоды – долгое время Анна выглядела просто превосходно, вызывая зависть у коллег по цеху.

Судя по всему, с усилиями Михалкова все же переборщила. В пятницу, 17 июля, артистка поделилась в личном микроблоге селфи, которое напугало публику. Узнать на нем Анну было достаточно проблематично: в глазах читалась печаль, а от очаровательных, фирменных щечек не осталось и следа.

Друзья и близкие Михалковой поспешили вразумить актрису. «Мать, хватит худеть уже. Верни наши корпоративные щеки!»,

«Окончательно отощала», «Анна, вы хотите исчезнуть? Заканчивайте худеть», «Уже можно поправляться начинать», «Какая-то старушка, а не наша любимица», «Дохуделась», — высказались они. Сама Михалкова призвала за свое состояние не переживать. По ее уверениям, все признаки «полноты» на месте, а главную роль играет ракурс. «Все на месте! Нужно хитро голову повернуть, и щек будто бы нет», — растолковала она.