«Постарел лет на 200»: Пьеха кардинально сменил имидж и стал похож на Розенбаума

39-летний Стас Пьеха поразил резкой сменой имиджа. Внук Эдиты Пьехи все свое время тратит на работу и саморазвитие: после посещения звукозаписывающей студии артист отправляется на занятия боксом. В последнее время Стас поражает поклонниц рельефными руками и стальным прессом. Единственное, что в жизни певца так и не сложилось – это личная жизнь: в свое время исполнитель развелся с моделью Натальей Горчаковой и искать новую девушку не спешил.

В пятницу, 17 июля, Пьеха и вовсе ввел свою аудиторию в ступор, обнародовав снимок, на котором появился абсолютно лысым. От длинных каштановых волос на голове Стаса не осталось и следа. К такому повороту событий фолловеры Пьехи были явно не готовы – некоторые и вовсе не поверили, что их любимец способен на столь кардинальные перемены. Некоторые сразу же нашли у Пьехи визуальное сходство с Александром Розенбаумом.

«Доброй ночи, малята», — сопроводил фото подписью Стас.

«Вот это ты выступил, мужик», «Немножечко зек», «Александр Розенбаум, вы?», «Постарел лет на 200», «Брови только оставьте, умоляем!», «Русский Брюс Уиллис», «Новый стиль? Надеюсь, это не серьезно?», «В этом явно что-то есть», — разошлись во мнениях комментирующие. Сам Пьеха, судя по всему, полученным результатом остался полностью доволен.