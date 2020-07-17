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«Ого! Ты гимнастка?»: дочь Кудрявцевой удивила маму новыми способностями

Полуторагодовалая малышка Маша в черном спортивном костюме выполнила акробатическое упражнение.

«Ого! Ты гимнастка?»: дочь Кудрявцевой удивила маму новыми способностями
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Полуторагодовалая дочурка телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова, Маша, продемонстрировала маме свои новые умения. Малышка не только умеет ухаживать за цветочками, знает все цвета радуги, различает большие предметы от маленьких, но и растет очень пластичной девочкой. Маша показала, как может запрокидывать ножки, выгибаясь назад. Это очень поразило Кудрявцеву, и она поспешила заметить:

«О, ничего себе, — удивилась телеведущая. — Ого! Ты гимнастка?»

«Дя», — призналась малышка и продолжила выполнять упражнение.

Дочка Кудрявцевой и Макарова
Дочка Леры Кудрявцевой Маша. Фото: instagram.com/leratv/

Кудрявцева стала подыгрывать малышке и сообщила, что даже она так не умеет. На что кроха пригласила маму к себе поближе, чтобы научить. «Иди, мам», — ткнула пальчиком в место по соседству малышка.

А еще Маша очень любит танцевать, и звездная мама регулярно устраивает для наследницы музыкальные паузы, которые потом демонстрирует в виде роликов в Instagram.

Напомним, для Игоря Макарова дочка от Леры Кудрявцевой стала первенцем. А вот у телеведущей есть взрослый сын от первого брака, Жан, которому в этом году исполнилось 30 лет. Кроме того, Кудрявцева уже как два года является бабушкой замечательного внука Льва, фотографию которого она впервые показала совсем  недавно.

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