Модная малышка: Кудрявцева нарядила дочь в платье из денима на занятие по моторике

Лера Кудрявцева нарядила маленькую дочь в платье из денима на занятия по моторике. Недавно Машенька начала активное обучение после возвращения из отпуска. Специально для дочери Кудрявцева и Макаров наняли учительницу, которая с особой заботой и теплом объясняет ребенку базовые вещи. Так, на первый урок Маша пришла в клетчатом платье с воротничком — похожие наряды в свое время носили советские школьницы.

В этот же раз Кудрявцева вместе с девочкой решили поддержать тренд на джинсу: в классе Маша появилась в очаровательном летнем плане из темного денима с объемными рукавами. Изюминкой наряда стала завышенная линия талии, за счет которой подол выглядел более пышным.

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Наблюдающие за жизнью знаменитости лишний раз поумилялись зарождающимся талантам ребенка. «Кто тут у нас такой хорошенький», «Умницей растет», «Мало того, что красавица, так еще и модница», «Большая уже», «Папина доча», «Маленький Энштейн», — высказались они.

Некоторое время назад Кудрявцева ответила на вопросы от подписчиков о личной жизни и семье. Так, телеведущая пошутила, что из них двоих именно хоккеист Макаров — «старый дед», а она «та еще ца-ца», а также похвалила свою невестку за правильное воспитание сына.