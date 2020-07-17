«Становлюсь немного другой»: Чехова вслед за Муцениеце кардинально сменила имидж

Накануне бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце, неожиданно показала свое бьюти-преображение. Звезда предпочла на лето сделать афрокосы и отправилась в путешествие в Нижний Новгород.

А вот другая знаменитость, Анфиса Чехова, из путешествия уже вернулась. И решилась тоже поиграть с внешностью. Телеведущая нарастила длинные волосы, которые завила в локоны, и показала, что получилось в итоге:

«Длинные волосы меняют характер!!! На лето я всегда обычно наращиваю длинные и перестаю узнавать себя. В хорошем смысле, конечно. Сложно объяснить что именно меняется, но это на уровне подсознания. Я просто становлюсь немного другой женщиной», — призналась теледива.

Кстати, на днях сменила имидж, а, точнее, вернулась к прежней внешности, еще одна звезда Instagram. Экс-возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова, сменила темный цвет волос на блонд. Брюнеткой девушка была недолго, и все это время ее упрекали в том, что она «косит под Решетову», нынешнюю подругу рэпера. «Я вернулась», — радостно сообщила девушка поклонникам и запостила новую себя.