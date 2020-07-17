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Ксения Бородина объяснила причину своего особого страха грозы и молний

Выяснилось, что в некоторых родственников телеведущей бил небесный разряд.

Ксения Бородина объяснила причину своего особого страха грозы и молний
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/p/CAaBhZhoYrm

37-летняя ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина продолжает отвечать на вопросы своих подписчиков в социальной сети Instagram. Звезда затеяла беседу в stories и там же публикует ответы. Один из них касался темы грозы. Оказалось, что Бородина боится молнии. Причем, небезосновательно:

«У меня прабабушку молнией убило, и родственник в Италии тоже погиб от того, что его ударило молнией. Поэтому боюсь», — объяснила инстадива.

Кроме вопросов на тему личной жизни, у Бородиной еще спрашивают мнение по самым разным вопросам. К примеру, как реагировать на те или иные события в отношениях, стоит ли менять фамилию в браке, или как реагировать на несправедливость.

Кстати, во время беседы Бородина призналась, что скоро снова полетит в Сочи. Правда, на этот раз на 2 дня.  Напомним, ведущая уже успела побывать на море в семьей: она отдыхала в Краснодарском крае в течение недели.

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