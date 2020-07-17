«Симбуля маму причесывает»: Нюша показала, как дочка играет в парикмахерскую

29-летняя певица Нюша в браке с 40-летним Игорем Сивовым воспитывает малышку Симбу. Девочке в этом году исполнится уже два годика, и, кажется, что кроха растет не по дням, а по часам. Она уже умеет много взрослых вещей, например, сортировать мусор и делать прически маме.

Как Симба помогает маме ухаживать за волосами, певица показала в stories своего Instagram. Девочка с расческой в руках старательно и заботливо расчесывала Нюше длинные волосы, пока папа снимал ее на камеры.

«Симбуля маму причесывает», — комментирует звезда. И добавляет: «Ты моя лапочка, мамочку причесывает».

Малышка при этом забавно смеется и успевает параллельно беседовать с папой, отвечая на его вопросы.