«Любовь видна в глазах»: поклонники Пугачевой отыскали архивный снимок певицы с малышом на руках

Фанаты Пугачевой отыскали загадочный архивный снимок певицы с малышом на руках. Шесть лет назад неожиданно для многих Примадонна вновь стала мамой: на свет появились близнецы Лиза и Гарри. Воспроизвести малышей на свет помогла суррогатная мать, которую семья Галкина и Пугачевой долгое время подбирали.

Позже в Сети появился снимок с еще одним ребенком. В кадре Алла держит на руках щекастого мальчика с темными глазами, как у самой артистки. Пугачева трепетно прижимает кроху к себе, пытаясь передать ему всю свою любовь. Комментаторы сначала поспешили предположить, что мальчик — маленький Гарри, но другие этот факт опровергли. Так, большая часть отозвавшихся считает, что ребенок — внучатый племянник Пугачевой. В свое время мальчик появился на свет у племянника артистки — Владислава. Алла решила взять новорожденного под свою опеку после того, как родственник был уличен в зависимости.

Фолловеров кадр с мальчиком умилил. Они подметили, что еще до появления Лизы и Гарри Алла проявляла недюжие чувства к детям. «Любовь видна в глазах», «Алла — идеальная мама!», «Сразу видно — все идет от души», «Какая Пугачева настоящая в своей этой нежности», — написали они.