На защиту Джонни Деппа встали его бывшие возлюбленные

Актрисы Ванесса Паради и Вайнона Райдер высказались в защиту Джонни Деппа. Женщины назвали обвинения Эмбер Херд ложными, а также отметили, что артистка просто хочет разрушить карьеру бывшего мужа.

Как сообщила Ванесса Паради, Депп всегда был заботливым мужем и добрым отцом, он буквально не способен причинить вред другому человеку. Заявления Херд звезда назвала возмутительными, а также отметила, что Деппа любят и уважают во всем Голливуде. Паради также отметила, что обвинения Херд созданы лишь с целью максимально навредить карьере актера.

Вайнона Райдер также заявила, что Депп никогда не был с ней груб и не оскорблял, а отношения с ним запомнит как самые значимые в своей жизни. Актриса сообщила, что Депп очень заботливый человек, способный всегда защитить людей, которых любит, сообщает Evening Standard.

Напомним, Джонни Депп решил подать в суд на издание The Sun, после того как в нем вышло подробное интервью с его бывшей женой, которая активно обвиняла актера в рукоприкладстве.