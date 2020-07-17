«Детей кормить ведь надо»: пятая жена Ефремова работает в нескольких местах одновременно

Друзья семьи заслуженного артиста РФ рассказали о том, чем занимается Софья Кругликова.

Михаил Ефремов, имя которого в последнее время произносят исключительно в контексте громкой аварии, а не в преддверии театральных или кинопремьер, женат на Софье Кругликовой. С пятой по счету супругой у артиста подрастает трое детей. И, хоть семья звезды не нуждалась все это время в деньгах, жена не оставляла свою работу, продолжая строить карьеру.

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Теперь, когда ее мужу светит до 12 лет лишения свободы, Кругликова станет единственным кормильцем в семье.

Друзья семьи рассказали, что Кругликова является доцентом Института современного искусства, преподает звукорежиссуру и звукозапись. Кроме того, она – старший преподаватель в Гнесинке, которую когда-то закончила сама.

«Конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше – детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет», — приводит слова близких семьи kp.ru.

Кроме того, часто Кругликову нанимали в качестве звукорежиссера на различные концерты, фестивали и мероприятия. К примеру, для постановки пьесы «Не становись чужим» жену Ефремова привлекли в качестве главного звукорежа за гонорар в 100 тысяч рублей. А телеведущий Дмитрий Дибров пошутил про нее, назвав «золотыми ушами России».

Детей, напомним, у Ефремова и Кругликовой трое, они школьники. Старшей дочери, Вере, исполнилось 16 лет, средней Наде – 13, и младшему наследнику Борису – 10 лет.