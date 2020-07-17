Шарлиз Терон напугала мужчину своим топором

Голливудская актриса Шарлиз Терон решила поделиться забавной историей, в процессе которой она до ужаса напугала случайного встречного мужчину, а все из-за любви к искусству кино.

Напомним, совсем недавно в прокат вышел фильм «Бессмертная гвардия». В картине актриса исполнила роль солдата Энди, который отлично обращается с холодным оружием. Шарлиз на момент начала съемок нужными навыками не обладала, так что пришлось быстро наверстывать упущенное.

Координатор боев Дэнни Хернандес вручил актрисе топор, к счастью, резиновый. Терон приказали все время ходить с игрушечным оружием, чтобы привыкнуть к его весу. Стоит отметить, что выглядела имитация оружия совсем как настоящий боевой топор — большой и страшный.

В определенный момент Терон отправилась забирать свою машину у швейцара ресторана, при этом заметив его изумленное лицо. Сначала актриса даже не могла понять, чем вызван такой шок мужчины, а уже после догадалась, что гигантский топор вызывает у людей определенные вопросы.