«Я не верю в цензуру»: Идрис Эльба выступил против удаления оскорбительных сцен из старых фильмов и сериалов

По мнению актера, такой контент достаточно просто маркировать.

Звезда фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Темная башня» Идрис Эльба заявил, что не стоит кромсать классические картины чтобы вырезать из них сцены расизма.

Это также касается сериалов. Актер считает, что все зрители должны знать об устаревших взглядах на жизнь. Но тем не менее, оставлять ситуацию как есть тоже нельзя, чтобы решить проблему достаточно ввести новую систему рейтингов, которая заранее предупредит зрителей о возможных сценах расизма в фильмах.

«Я не верю в цензуру. Право на свободу слова важно, люди должны говорить то, что хотят» — заявил актер, передает Radio Times.

Дискуссия развернулась вокруг движения Black Lives Matter, которое стало значительно набирать силу в США, в последние месяцы. Так из многих видеоплатформ были удалены целые эпизоды популярных проектов, таких как «Офис», «Сообщество», «Клиника» и прочих, в которых были замечены проявления black face (когда белый персонаж красит кожу черной краской).