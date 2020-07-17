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Перчатки Рокки и шлем Вейдера: в США пройдет грандиозная распродажа предметов из знаменитых фильмов

Всего будет продано более 800 легендарных лотов.

Перчатки Рокки и шлем Вейдера: в США пройдет грандиозная распродажа предметов из знаменитых фильмов
Кадр из фильма "Империя наносит ответный удар". Фото: Lucasfilm

Уже скоро фанаты хороших фильмов смогут приобрести легендарные предметы со съемочных площадок любимых картин. Цены на таких аукционах обычно взлетают до небес, так что не стоит мечтать о редких артефактах за копейки.

В конце августа популярный магазин Prop Store проведет полноценный аукцион, на котором состоится распродаже более 800 предметов из популярных фильмов.

Любителям раритета выпадет возможность купить перчатки боксера Рокки Бальбоа из одноименного фильма, костюм Дарта Вейдера со съемок «Звездных войн», модель пришельца из фильма «Чужой», шлем Тома Круза из «Лучшего стрелка», костюм Китнисс Эвердин из «Голодных игр», а также Желтый Cadillac из последнего фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Цены на эти лоты будут начинаться с нескольких тысяч долларов, сообщает издание Variety.

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