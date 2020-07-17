Первая стрижка: жена Джигана сводила малыша Давида в парикмахерскую

Долгожданный сынок Джигана и Оксаны Самойловой Давид растет не по дням, а по часам. Крохе уже скоро исполнится 5 месяцев, и мама готовится вводить в рацион малыша первый прикорм.

Сильно отросли и волосы у мальчика. Самойлова показала в stories Instagram, насколько пышной является шевелюра у наследника.

«Нам нужно с тобой решить вопрос с прической. Какую прическу будем делать. Поедем, наверное стричься, а то что это вообще такое у вас на голове», — задалась вопросом Самойлова.

Мама думала недолго и в тот же день отправилась с сынишкой в парикмахерскую. Малыш немного поплакал во время процедуры, но мультфильмы, включенные для маленького клиента, немного его успокоили. Результат стрижки Давида Самойлова тоже продемонстрировала подписчикам.

«Какой красавчик, какая у тебя шикарная прическа. Красота! Зацените!» — показала результат преображения Давида мама.

А вслед за братиком подстричься захотела и младшая из дочерей Самойловой Майя. Девочка попросила стрижку «до шеи», но мама начала отговаривать малышку.