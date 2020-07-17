«Вау, вот это неожиданно»: Муцениеце похвасталась результатом бьюти-преображения

Недавно сменившая статус актриса Агата Муцениеце похвасталась результатом бьюти-преображения. 15 июня суд официально развел знаменитость с коллегой по цеху – актером Павлом Прилучным. Не прошло и месяца, как отец двоих детей начал выстраивать личную жизнь с новой пассией – актрисой Мирославой Карпович.

Муцениеце же ушла в себя: Агата занялась саморазвитием, стала больше времени посвящать спорту, а также форсирует съемки «Честного развода».

В четверг же, 17 июля, Агата удивила свою аудиторию неожиданным «апгрейдом» — 31-летняя актриса сменила прическу, убрав русые волосы в множество мелких косичек, которые «колосятся» от самых корней. Сверху прическу увенчала внушительная шишка, из которой кокетливо торчали кончики нескольких прядок.

«Настроение», — описала происходящее Муцениеце.

В комментариях люди поспешили отметить: Агата с новой прической стала похожа на тинейджера. «Вау, вот это неожиданно», «Девочка, а ты Агату не видела?», «Какая прелесть! Тоже хочу такие косички», «Атмосферненько», «Вам очень идет», «Помолодела», — поддержали решение любимицы они.