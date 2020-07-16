«Куда муж смотрит?»: Нюша снялась обнаженной, прикрыв пышную грудь рукой

Певица после откровенного интервью про свою жизнь опубликовала смелое фото.

Нюша уже три года живет в браке с Игорем Сивовым. У пары подрастает годовалая дочка Симба. Для певица этот брак стал первым, а вот ее избранник был женат и имеет двух сыновей от другой женщины. В новом интервью артистка призналась, что встретила возлюбленного, когда он был несвободен. Быть любовницей молодой девушке не хотелось, поэтому Сивов развелся. Исполнительница хита «Чудо» теперь живет в гармонии с избранником.

К слову, даже после замужества она не перестала публиковать откровенные фото и облачаться в смелые наряды. Но до недавнего времени Нюша дразнила фанатов лишь снимками в бикини. А после откровенного интервью певица разместила в соцсети эротическое фото. Девушка предстала полностью обнаженной. Она лишь прикрыла пышную грудь рукой. По ее плечам спускались длинные локоны.

Молодая мама удивила поклонников. Одни восхитились ее красотой, а другие осудили звезду за такую смелость. «Куда муж смотрит?», «От тебя не ожидала», «Срамота, прикройся», «Какая красивая», «Юная девчуля», «Олений взгляд — обезоруживает», «Фигурка отпад», «Такая роскошная мамочка», «Аппетитные формы», — стали обсуждать фото пользователи Сети.

К слову, кадр разбавил семейные сторис артистки, которая играла с дочкой. Сивов находился рядом. Он снимал, как годовалая Симба расчесывает Нюше волосы.