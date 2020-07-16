Общение по душам: Юлия Меньшова в кремовом платье и джемпере оверсайз пришла к Муцениеце

Агата Муцениеце в феврале этого года объявила о расставании с Павлом Прилучным. Она не хотела говорить ничего плохого об отце своих детей, но когда он выгнал ее из дома вместе с дочкой и сыном, то правда открылась. Выяснилось, что у актера бывают вспышки гнева, а также порой он позволяет себе применять силу. Обиду артистка на экс-возлюбленного не держит. В середине июня они получили развод. А вскоре звезда сериала «Мажор» уехал в Крым с новой возлюбленной Мирославой Карпович, известной многим по картине «Папины дочки».

Муцениеце не знала, что Павел будет в отпуске с новой девушкой, поэтому отпустила с ним дочку Мию и сына Тимофея. Хоть сам Прилучный о своем романе не говорит, снимки с отдыха, которые сделали папарацци, все сказали за него. Спустя две недели актер вернул детей бывшей супруге. К слову, актриса не опускает руки. Поклонники заметили, что она похорошела и постройнела. Более того, теперь звезда снимает YouTube-шоу, в котором общается с другими женщинами о пережитых разводах.

И на этот раз к ней пришла Юлия Меньшова. Кадром со съемок Агата поделилась в соцсети. Известная телеведущая предстала в кремовом приталенном платье макси с принтом и джемпере в тон. А ее собеседница подчеркнула фигуру белоснежным брючным костюмом и алой блузкой.

«Я столько мудрости и созидания не слышала давно! Спасибо вам за то, что вы есть! И за то, что пришли!» — написала Муцениеце.

Отметим, что Юлия Меньшова в свои 50 лет обладает стройной фигурой. Многие поклонники восхищаются ее чувством стиля. Она счастлива в браке с Игорем Гординым, которому подарила двух детей. Родители артистки Вера Алентова и Владимир Меньшов тоже могут похвастаться крепким браком, поэтому, возможно, что она расскажет Агате секрет семейного счастья.