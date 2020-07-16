«Какие милые зайки»: Лазарев с сыном нарядились в стиле family look

Сергей Лазарев недавно вернулся с отдыха в Сочи. Певец признался, что обычно бывает на популярном курорте Краснодарского края только по работе, а в этот раз впервые отдохнул так долго – на море артист отдыхал неделю. Ездил в отпуск музыкант вместе с друзьями.

А дома его ждала семья. Лазарев воспитывает 5-летнего сына Никиту и полуторагодовалую дочку Аню. Причем, долгое время публика не догадывалась о том, что музыкант является дважды отцом – он очень искусно скрывал от посторонних свою личную жизнь. кто является матерью детей Лазарева, до сих пор неизвестно. По возвращении из отпуска Сергей воссоединился с родными и поделился новыми снимками:

«Группа в полосатых плавках» — подписал снимок Лазарев, на котором он позирует с сыном в стиле family look.

Поклонникам такая картина очень понравилась. Они умилились снимку и поспешили заметить:

«Какие Вы милые и красивые зайки», «Никитка уже такой взрослый», «Мальчики-красавчики, ослепляете», «Двое из ларца», «Хорошенькие», «Как забавно!» — написали в комментариях.