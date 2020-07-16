«Невозможно устоять»: Навка вместе с дочерьми устроили заплыв с дельфинами

Татьяна Навка вместе со старшей дочерью от Жулина Александрой и младшей Надеждой устроили семейный заплыв с дельфинами. Несколько дней назад олимпийская чемпионка по фигурному катанию уехала в отпуск в Сочи. Практически с первых дней спортсменка балует свою аудиторию уютными снимками из бассейна и на фоне местной природы.

Наибольшую же зависть среди публики Татьяна вызвала кадрами из сочинского дельфинария. Специально для себя и девочек Навка арендовала бассейн, в котором помимо дельфинов плескались еще и белухи. Саша и Надя потратили несколько часов на то, чтобы пообщаться с млекопитающими и покататься у них на животе. Младшая дочь фигуристки была в полном восторге: на фотографии, которую разместила Татьяна в Instagram, будущая чемпионка улыбается во все 32 зуба.

Не отказала себе в удовольствии окунуться в бассейн и сама Татьяна. Поначалу спортсменка осторожничала, но уже позже разрезала водную гладь вместе со скользким «напарником».

«Надя с Сашей в восторге, да и я тоже! Они такие невероятные, любопытные, активные, игривые! Невозможно устоять перед их природным обаянием!», — описала свои ощущения от нового опыта Навка.

В восторге от кадров остались и комментирующие. «Счастливые-то какие!», «Очень здорово смотритесь! В гармонии! Дельфины чувствуют доброту!», «Надюшке, судя по всему, больше всех понравилось», «Эмоции через край», «Надюша на вас похожа, убеждаемся в очередной раз», — высказались они.