«Писала новую песню»: Юля Ковальчук эротично отметила событие в студии звукозаписи

После завершения режима самоизоляции многие звезды вернулись к работе. Кто-то поспешил на съемки, кто-то — творить новые хиты. Как, например, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Кроме того, что девушка похвасталась скорой премьерой новой песни, так она еще и успела продемонстрировать отличную фигуру, на которой не отразились месяцы изоляции в домашних стенах.

Накануне звезда сняла видео из своей звукозаписывающей студии. 37-летняя Ковальчук в домашнем комплекте, состоящем и топа и шорт, пустилась в зажигательный пляс и объяснила фолловерам:

«Как вчера ночью я писала новую песню», — отметила звезда. И подчеркнула: «Судя по моим телодвижениям, вы должны понять, что песенка будет веселая и жаркая».

Артистка сделала акцент на своем внешнем виде: «Видок, конечно, домашне-растрепанный, 2 чашки чая выдают мой не плоский живот». Но многие подписчики поспешили заверить любимицу, что она зря на себя наговаривает: «Фигурка просто потрясная!», «Всем бы такой неплоский живот», «Юля у вас шикарная фигура и отличная пластика».

Нашлись, конечно, и те, кто юмор Ковальчук не оценил. Они посчитали, что выглядит Ковальчук чересчур откровенно и даже пошло.