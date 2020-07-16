«Время уникального стиля»: Александр Рогов рассказал о главном модном тренде современности

Фэшн-эксперт, телеведущий Александр Рогов стал героем YouTube-интервью Надежды Стрелец. В ходе беседы стилист высказался на тему современной моды. Он заметил, что в эпоху толерантности и свободы личности каждый человек вправе опираться на собственные предпочтения и вкус, а не следовать слепо тому, что навязывает глянец и фэшн-маркетинг.

«Сейчас время уникального стиля. И в чем он у каждого человека заключается, зависит от этого человека. У кого-то это обилие секонд-хэнда, вторичных каких-то вещей, у кого-то это только люкс, и почему бы и нет», — объяснил Рогов.

Телеведущий на собственном примере пояснил, что это значит. Он отметил, что времена тяжелого люкса прошли, но лично ему в кайф покупать вещи премиальных брендов:

«Я мальчик из деревни, который всегда этого хотел. Это мои гештальты, я их так закрываю. Почему кто-то должен меня осуждать за то, что я так живу?» — высказался Рогов.

«Считаю, надо жить так, как ты хочешь. Жить по средствам, делать так, как ты хочешь не потому, что сейчас общество просит от тебя так поступать» — добавил телеведущий.

Александр Рогов много лет является ведущим мейк-овер программы на СТС. Сначала шоу называлось «Успеть за 24 часа», ее действие происходило в Москве. В настоящее время проект трансформировался и стал более народным и называется «Рогов в городе»: стилист со съемочной группой выезжает в один из российских городов с бюджетом в 60 тысяч рублей и помогает местной жительнице найти свой стиль и научиться ему следовать.