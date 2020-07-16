«Какая тростинка»: 44-летняя Волочкова в лимонном комбинезоне оголила исхудавшие ноги

Анастасия Волочкова после карантина успела совершить путешествие в Астрахань и Девеево. Теперь балерина вновь коротает дни в своем особняке на Рублевке. Она регулярно тренируется у станка. Помогает ей по дому домработница Лола. Артистка позволила жить в ее роскошном доме детям своей помощницы, а вот ее собственная дочка Ариадна уже несколько месяцев живет у отца и его новой возлюбленной, так как не может наладить общий язык с мамой.

В последнее время поклонники стали замечать, что Анастасия еще больше постройнела. Год назад во время подготовки к шоу балерина феноменально похудела. Она стала питаться исключительно здоровой пищей. Многие считают, что звезда увлеклась и выглядит уже слишком изнеможденной. Так, 16 июля Волочкова поделилась новым фото, на котором позировала на лужайке в лимонном комбинезоне. Она продемонстрировала очень худые и бледные ноги. Звезда была без макияжа, а ее волосы развивал ветер.

Анастасия похвасталась букетом из острых перцев, который ей подарили. «Теперь наша Лолочка-хозяюшка еще долгое время будет готовить мне острые овощные супчики из таких волшебных ингредиентов!» — отметила она.

К своим постам балерина давно отключила комментарии. Она старается не читать критику в свой адрес. Однако в фан-аккаунтах в соцсетях по-прежнему обсуждают снимки знаменитости. На этот раз поклонников обеспокоил вид артистки. Многие ужаснулись тому, какой худой стала Волочкова. «Какая тростинка», «Ноги совсем тонкие», «Ноги уже прозрачные, а грудь не тает», «Так сильно похудела, но больше не надо!» — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Напомним, что вот уже почти год балерина скрывает от всех своего таинственного возлюбленного. В свой день рождения она объявила о скорой свадьбе. Уже в этом году артистка хочет сыграть пышное торжество.