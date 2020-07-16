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«Романтика сплошная»: Надежда Бабкина похвасталась атмосферой на отдыхе

Народная артистка отдыхает в Крыму в компании Антона Собянина.

«Романтика сплошная»: Надежда Бабкина похвасталась атмосферой на отдыхе
Надежда Бабкина/Фото: instagram.com/p/B5s_LkdKfIx/

После перенесенного этой весной коронавируса у Надежды Бабкиной, кажется, открылось второе дыхание. 70-летняя артистка, всегда отличавшаяся завидной энергичностью, и вовсе расцвела и значительно помолодела, снялась в молодежной рекламной коллаборации с Тимати. Сейчас она решила воспользоваться отпуском, отправившись на Крымский полуостров.

Однако рядом с «казачкой Надей» супруга Евгения Гора не оказалось. И отдыхает звезда в компании другого молодого человека, Антона Собянина. Накануне они вместе совершили вечерний променад, а наутро отдохнувшая Бабкина поделилась прекрасным романтичным настроением с подписчиками в Instagram.

«Сейчас пришла перекусить, заодно поужинать, пообедать», — рассказала Бабкина. И заметила: «Оркестр жаб тут потрясающий. То ли у них свадьба началась жабья, то ли чего. Тут сверчки, тут жабы — ну романтика сплошная, вообще кайф!»

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina/

К слову, на черноморское побережье в этом сезоне устремились многие селебрити. К примеру, телеведущие Ксения Бородина и Лера Кудрявцева уже хорошо отдохнули в Сочи. В Крыму побывал и актер Павел Прилучный с детьми и новой пассией Мирославой Карпович.

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