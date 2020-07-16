«Обалдеть просто»: 51-летняя Бондарчук без белья сверкнула грудью в просвечивающем боди

Светлана Бондарчук не так давно пустила в свою квартиру на Чистых прудах Ксению Собчак. Бизнесвумен рассказала о своей жизни. Она без стеснения говорила об интимных предпочтениях, а на ее стенах в квартире телеведущая увидела картины, на которых хозяйка дома запечатлена обнаженной.

В 51 год, к слову, светская львица выглядит не хуже топ-моделей. Она без стеснения оголяется на отдыхе, а в обычной жизни любит подчеркивать фигуру легкими и женственными образами.

Недавно Светлана побывала в Крыму с возлюбленным Сергеем Харченко. Она позировала то в бикини, то в платье-сорочке. За несколько недель блондинка приобрела золотистый оттенок кожи. Вернувшись в Москву, она устроила фотосессию в постели. Бизнесвумен примерила несколько боди. Наряд черного цвета подчеркнул ее стройные и загорелые ноги, а мятное боди из просвечивающей ткани позволило звезде сверкнуть роскошной грудью.

Бондарчук продемонстрировала точеную фигуру со всех сторон. Даже подпись к пикантным кадрам она не стала делать. Если раньше многие осуждали блондинку, у которой есть дети и даже внуки, за откровенные кадры, то на этот раз фанаты одарили ее комплиментами. Не каждая женщина после 50, по их мнению, может держать себя в такой форме.

«На эти ноги можно смотреть вечно», «Вы такая красивая, худая, стройная… ааа длинноногая, что бесите очень!»,«Света, фигура супер! А эта мята на загоревшем теле, вообще улет», «Ах какие ножки, до чего же хороши», «Обалдеть просто», «Немножко эротики», «Ну а эти ножки — шик», — прокомментировали пост подписчики.