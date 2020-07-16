Неожиданная встреча: Навка в ярком наряде сделала селфи с Симоньян на отдыхе в Сочи

Татьяна Навка после карантин некоторое время не появлялась на публике. А в июне она сначала вышла в свет со своим мужем, пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Они вместе с пятилетней дочкой Надеждой посетили Парад Победы. А вскоре после этого мероприятия спортсменка отправилась путешествовать по Золотому кольцу. Своей маленькой наследнице она показала исторические места и познакомила с русской культурой. А в июле звезда добралась до Сочи.

Несколько дней Навка посвятила релаксу. Она купалась в бассейне с дочкой, устраивала фотосессии в стильных нарядах, а накануне каталась на лодке, наслаждаясь морским вояжем. Фигуристка предпочитает публиковать не много снимков, но очередной день на отдыхе она провела в приятной компании.

Татьяна сделала селфи с Маргаритой Симоньян, известной журналисткой. В кадре спортсменка предстал в яркой блузке с принтом. На ее шее была массивная золотая цепочка, которая в моде в этом году, а в ушах блестели серьги-кольца.

А Симоньян предстала в тунике, которую надела поверх купальника. По всей видимости, она только искупалась. Девушки позировали на территории отеля. Поклонники восхитились трогательным фото подруг. Многие отметили, что Навка еще не успела загореть, а вот у Маргариты красивый оттенок кожи.

Неизвестно, как долго они проведут в Сочи. Этот курорт стал самым популярным среди россиян, пока границы с другими странами закрыты. Но не исключено, что скоро многие поедут в Турцию, которая сняла ограничения. Готовится поехать в Сочи и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой.