«Стыдобища!»: Настя Каменских показала «сочные» бедра в нюдовом нижнем белье

Звезда порассуждала о важности поддержания своего тела в форме.

Настя Каменских, известная своими пышными формами и песней «Попа, как у Ким», решила подразнить своих поклонников довольно смелым поступком. В Instagram звезда опубликовала фотографию, представ в кадре в одном нижнем белье. Пикантности добавлял и тот факт, что оно имело нюдовый оттенок, отчего тело казалось практически обнаженным.

«Согласны ли вы, что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка – это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя», — написала она под фото и, стоит отметить, многие фолловеры согласились с ее высказыванием.

А еще ее блог буквально взорвался от восторженных комментариев почитателей ее таланта и внешней харизмы.

«Бомбита», «Секси-бомбааааа», «Какой секс прямо с утра», «Фото невероятной красоты», «Просто глаз не оторвать, шикарная», — прокомментировали фолловеры.

Однако нашлись и другие мнения. «Стыдобища!», «Обязательно раздеваться?», «А твой муж не заревнует?» — также можно увидеть в Сети.