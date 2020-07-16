Мода на загар: какого цвета кожи добиваются звезды и чем его подчеркнуть

Стилисты уверяют, что загар сегодня невероятно популярен и российские знаменитости стремятся приобрести желанный золотистый оттенок.

Лето — самое подходящее время для загара. А так ли полезен шоколадный оттенок кожи и что думают по этому поводу звезды и врачи?

Среди представителей шоу-бизнеса редко найдется человек, который предпочитает полностью избегать солнечных лучей и отказывает себе в удовольствии поваляться на пляже.

Например, Дана Борисова уже отправилась в Сочи, где наслаждается морским побережьем и солнечными лучами.

«Я очень люблю загорать. Чтобы загар был ровным и красивым примерно за месяц я начинают принимать витамины с бета-каротином», — признается порталу Teleprogrammа.pro Дана Борисова.

Врачи признают, что решение принимать витамины правильное, но не стоит возлагать на них большие надежды.

Дерматологи напоминают, что прежде, чем отправиться на пляж, нужно нанести солнцезащитный крем, не забывать о головном уборе, стараться избегать прямых солнечных лучей и не выходить на пляж в пиковые солнечные часы.

А стилисты знают, как подчеркнуть самый модный оттенок загара.

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