Кроссовки от 36 тысяч: Бузова похвасталась новой брендовой обувью из своего гардероба

Ольга не скрывает, что имеет страсть к покупкам.

Поющая телеведущая Ольга Бузова – большая модница. Певица не только любит часто обновлять свой гардероб, но и демонстрировать свои новинки в личном блоге.

Нередко их замечают эксперты и дают высокую оценку. К примеру, ее образ в духе 90-х, состоящий из розовых джинсов и зеленого топа, вызвал восторг у известного дизайнера одежды Сергея Никулина. Стиль может показаться кому-то слишком ярким, однако он полностью выдержан в духе «лихих» годов, утверждает фэшн-специалист.

К слову, заслужил похвалы и макияж поющей ведущей со стороны звездного визажиста Анастасии Амирхановой. Она заметила, что артистка хорошо поработала над своим имиджем и превратилась из «девчонки с нашего двора» в настоящую звезду.

Тем не менее, Ольга нередко засвечивается с покупками, которые свойственны как раз обычным российским девушкам. Одно из последних приобретений – белоснежные кроссовки Yeezy 350 Triple «всего» за 36 тысяч рублей. Их преимуществом считается универсальность.

«Новенькие изики», — с гордостью подписала она снимок с обновкой, который обнародовала в stories Instagram.

Отметим, что бойфренд певицы Дава предпочитает более дорогие бренды. Не так давно он похвастался покупками из ЦУМа практически полностью состоящими из вещей марки Balenciaga, всего суммой на 1 млн рублей. Были там и кроссовки, которые стоили не менее 60 тысяч.