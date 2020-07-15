«Линзы сильно уменьшают глаза»: Хромченко дала советы по макияжу для «очкариков»

Телеведущая поделилась рекомендациями по мейкапу для тех, кто, как и она, носит очки постоянно.

Телеведущая, авторитетный модный эксперт Эвелина Хромченко щедро делится советами не только на съемках передачи «Модный приговор». Стилист ведет микроблог в Instagram, куда регулярно поступает множество вопросов от подписчиц по теме гардероба, внешнего вида и макияжа.

Рецепты красоты и безупречного внешнего вида Хромченко публикует постоянно, и на этот раз телеведущая ответила на популярный вопрос о том, как делать макияж глаз обладательницам очков.

«У меня минус 7. Эти линзы сильно уменьшают глаза, — на собственном примере Хромченко решила разъяснить основные принципы мейкапа. — Это значит, что при помощи макияжа я должна придать им их естественный размер. Поэтому я всегда начинаю линию подводки от середины верхнего века и никогда не подвожу нижнее».

Стрелку Хромченко завершает не острым углом, а прямоугольником – именно такой акцент подходит большинству обладательниц очков с нависшим веком.

Кроме того, тон под нижнее веко Хромченко никогда не использует. Потому что он, отметила эксперт, «гасит» взгляд. А для тех, у кого зрение ниже, эксперт прописала основной принцип мейкапа:

«Макияж под очки реально гротескный. Без очков он выглядит театральным. Он очень сильно увеличивает глаза в реальности, чтобы через линзу глаза выглядели на свой настоящий размер» — подчеркнула Хромченко.

больше по теме Эвелина Хромченко показала себя без очков и с наращенными волосами Известная телеведущая и признанный эксперт моды не побоялась предстать без своей основной фишки в образе.

В повседневном макияже, к слову, сама Хромченко предпочитает использовать только тушь для ресниц.