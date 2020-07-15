«Ваша ведьма»: Карпович отреагировала на критику своих отношений с Прилучным

Павел Прилучный почти 10 лет прожил в браке с Агатой Муцениеце. Их считали одной из самых крепких и гармоничных пар. Супруги воспитывают двоих детей: Мию и Тимофея. Звезда сериала «Мажор» мечтал, чтобы избранница подарила ему еще наследников, но Агате не терпелось заняться своей карьерой. А в середине июня они развелись. Еще зимой стало известно, что влюбленные расстались. Тогда артист даже выгнал жену с детьми из дома.

В интервью Муцениеце признавалась, что любит Прилучного, но у него бывает вспышки гнева. Она не смогла скрыть, что он порой применяет насилие. Поклонники были уверены, что именно это и стало причиной развода. Но не прошло и месяца, как актер был замечен с другой девушкой. А потом он уехал отдыхать в Крым с детьми и той самой особой, которой оказалась Мирослава Карпович, знакомая многим по сериалу «Папины дочки». Папарацци запечатлели пару на отдыхе. Девушка не отходила от Павла и даже играла с его наследниками.

Сам актер отказался говорить о новом романе. Однако его коллеги поведали, что чувства между влюбленными вспыхнули довольно давно. Более того, по словам соседей, Карпович уже переехала в дом к актеру, откуда он выгнал Муцениеце. На странице девушки в соцсети хейтеры стали писать критику, утверждая, что она не сравнится с бывшей женой актера, и даже обвинили в том, что Мирослава увела Прилучного из семьи.

Сначала Карпович признавалась: она не знает, что делать с травлей. Теперь девушка поделилась снимком с отдыха, на котором позирует на холме в лучах солнца. Актриса дала понять, что читает критику, которая ей изрядно надоела.

«Иногда приятно послушать тишину», — написала она.

Девушка не стала отрицать своего романа. Она собрала топ самых частых высказываний в ее адрес в связи с последними событиями: «Укомментируйтесь», «Ваша ведьма», «Никак в аду не сгорю», «Швабра», «Скелетина», «Убогая», «Первая дала». Комментарии к посту она отключила. Добавим, что ранее Павел объявил, что у него новый этап в жизни. Он заверил, что ни о чем отныне рассказывать не будет.