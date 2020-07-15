«Словно дочка»: Константин Ивлев поделился снимком с новой возлюбленной и сыном

46-летний Константин Ивлев снимался в сериале «Кухня». Он на самом деле является шеф-поваром. Его прославили шоу «Адская кухня» и «На ножах». На экранах телевизоров мужчина представлял грозным, требовательным и мужественным. А вот о личной жизни кулинара мало что было известно до недавнего времени. В марте 2019 года появились слухи, что у него есть любовница. Тогда Ивлева застукали с девушкой на улице. А не так давно его супруга Мария подала заявление на расторжение брака.

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25 июня Константин получил развод. Так завершился союз, который длился 23 года. У шеф-повара от этих отношений есть сын Матвей и дочка Маша. Мальчик обычно учится заграницей, но, по всей видимости, на каникулы он приехал в Россию. Свою молодую возлюбленную Леру Куденкову Ивлев побольше даже не пытается скрывать. На днях он опубликовал совместный снимком с избранницей и подросшим сыном. Как оказалось, они вместе посетили футбольный матч.

«Поборемся с «Крыльями», — написал звезда эфира.

«Динамовцы» оправдали надежды телеведущего. Хозяева поля обыграли «Крылья Советов» со счетом 2:0 и поднялись на 7-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Поклонники отметили, что Ивлев выглядит счастливым. Примечательно, что многие его возлюбленную приняли за его дочку, хотя девушке 28 лет. «Ты счастлив, ты молод, ты энергичен, ты в ресурсе», «Словно дочка», «Какие красивые дети», «Какой румяненький», — прокомментировали пост подписчики.