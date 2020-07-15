«Это слишком красиво»: Седокова вслед за Кудрявцевой выбрала купальник в горох

Купальный сезон многие звезды этим летом вынуждены открывать на отечественных курортах – пандемия коронавируса не позволяет планировать отдых за рубежом. И многие выбирают в качестве места для пляжного отдыха российское побережье Черного моря. Например, звезда телеканала НТВ, телеведущая Лера Кудрявцева уже успела отдохнуть в Адлере. Облачившись в модное бикини в горошек, она позировала в бассейне, наслаждаясь жарким солнышком.

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Вслед за Кудрявцевой купальник в горошек выбрала Анна Седокова. Правда, экс-солистка группы «ВИА Гра» предпочла красное бикини. И не отечественный, а зарубежный курорт. Она позировала на одной из улиц Майами, хвастаясь роскошной фигурой.

«Купальник потрясающий!», «Обалденно», «Хочу такой купальник», «Какой красивый купальник», «Красотка», «Это слишком красиво», «Бомба», «Купальник просто мечта», «Шикарная», «Ну оооочень красивая», «Огонь фигура», — не поскупились в комментариях на комплименты.

К слову, как именно Седокова смогла улететь в Америку, когда авиасообщение закрыто, она не сообщает. Девушка уже неделю наслаждается отдыхом вместе с бойфрендом Яннисом Тиммой. С ними улетел за океан и сын певицы от предыдущих отношений, 3-летний Гектор.