Ольга Казаченко: «Жена Вадима перечисляет на ребенка 14 тысяч рублей»
Видео
Поженятся ли Мирослава Карпович и Павел Прилучный: появилось видеопредсказание
Видео

«Это слишком красиво»: Седокова вслед за Кудрявцевой выбрала купальник в горох

Экс-солистка «ВИА Гры» позировала в Майами в красном бикини.

«Это слишком красиво»: Седокова вслед за Кудрявцевой выбрала купальник в горох
ПЕВИЦА АННА СЕДАКОВА.ФОТО: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Купальный сезон многие звезды этим летом вынуждены открывать на отечественных курортах – пандемия коронавируса не позволяет планировать отдых за рубежом. И многие выбирают в качестве места для пляжного отдыха российское побережье Черного моря. Например, звезда телеканала НТВ, телеведущая Лера Кудрявцева уже успела отдохнуть в Адлере. Облачившись в модное бикини в горошек, она позировала в бассейне, наслаждаясь жарким солнышком.

Вслед за Кудрявцевой купальник в горошек выбрала Анна Седокова. Правда, экс-солистка группы «ВИА Гра» предпочла красное бикини. И не отечественный, а зарубежный курорт. Она позировала на одной из улиц Майами, хвастаясь роскошной фигурой.

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/

«Купальник потрясающий!», «Обалденно», «Хочу такой купальник», «Какой красивый купальник», «Красотка», «Это слишком красиво», «Бомба», «Купальник просто мечта», «Шикарная», «Ну оооочень красивая», «Огонь фигура», — не поскупились в комментариях на комплименты.

К слову, как именно Седокова смогла улететь в Америку, когда авиасообщение закрыто, она не сообщает. Девушка уже неделю наслаждается отдыхом вместе с бойфрендом Яннисом Тиммой. С ними улетел за океан и сын певицы от предыдущих отношений, 3-летний Гектор.

Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиАнна Седокова фотооткровенное фотоСедокова образФото в купальнике

Тэги

Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиАнна Седокова фотооткровенное фотоСедокова образФото в купальнике
Loading...