«Была все время не довольна собой»: Юлия Меньшова рассказала, как строит отношения с детьми

Юлия Меньшова родилась в звездной семьей. Ее мама — известная артистка Вера Алентова, а отец — режиссер Владимир Меньшов. Сама она тоже стала актрисой, а также проявила себя как телеведущая. Знаменитость счастлива в браке с Игорем Гординым. У них есть 22-летний сын Андрей и 17-летняя дочка Таисия. Сама актриса в 50 лет может похвастаться моложавым видом. Поклонники также восхищаются ее нарядами.

Летние дни Юлия предпочитает проводить в поездках. Недавно она приехала в Санкт-Петербург, где осмотрела значимые исторические места. А вот фото с мужем и наследниками она публикует редко. Накануне актриса заговорила о принятии себя. По ее словам, с 15 до 20 лет она не принимала себя. Меньшова отметила, что это худший период в жизни, в который бы она ни за что не вернулась.

«Как же я была все время не довольна собой. Как себя не любила. Не принимала. Не ценила. И как же прессовала за каждую ошибку, которая — как тогда казалось! — была катастрофической», — пояснила звезда.

Телеведущая решила дать совет подписчикам, которые постоянно у нее интересуется, как строить отношения с детьми. Порой в подростковом возрасте у них случаются ссоры. По словам Юлии, в этот период дети нуждаются в поддержке, так как скоро вступят в новую жизнь, а многих пугает неизвестность. Сама артистка отметила, что прошла через долгий путь, чтобы научиться слышать саму себя.

«Конечно, в каждом отдельном случае свои нюансы, но в целом я бы ответила так: любить с наибольшей силой! Прощать напускную резкость. Чаще улыбаться им навстречу. Ежедневно хвалить, обнимать, целовать (если подпустят) и поддерживать даже больше, чем в раннем детстве!» — поделилась мнением Меньшова.

Многие поклонники согласились с мнением актрисы. Другие похвалили ее за мудрость. «А мне и в 47 тяжело с собой», «Очень тяжело именно с собой», «А у меня это любимый возраст», «О любви к детям кто-то очень хорошо сказал: «Любите детей даже тогда, когда они этого не заслуживают», — стали комментировать пост подписчики.