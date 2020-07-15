Сразу после бани: Татьяна Навка снялась топлес в чане с водой

Татьяна Навка после карантина решила развеяться вместе с пятилетней дочкой Надеждой. Фигуристка отправилась в путешествие по Золотому кольцу. Она успела прокатиться на теплоходе, погулять по Угличу и увидеть постройки прошлого века в Карелии. Более того, девушка потанцевала под балалайку, а ее наследница смогла примерить народный русский костюм. А вот спустя неделю звезда добралась до Сочи.

На курорте уже успели отдохнуть Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс. Сначала Навка искупалась в бассейне. Порезвилась в воде и ее наследница. А потом фигуристка организовала модную фотосессию. Блеснув в модных нарядах, она решила устроить вечер релакса. Спортсменка отправилась в баню, где попарилась, а потом искупалась в чане с водой. Недавно в этом же месте отдохнули Сергей Лазарев и Ксения Бородина.

В соцсети Татьяна поделилась пикантным фото. Она предстала топлес в воде, показав изящный изгиб загорелой спины. 45-летняя фигуристка даже на карантине постоянно занимается спортом, поэтому находится в отличной форме. Поклонники восхитились естественной красотой знаменитости. Многие отметили, что не каждая мама двоих детей может так выглядеть.

«Какая красивая», «Вот это кадр», «Сразу хочется в Сочи», «Лазарев уже купался там», «В этот месте красивый вид», «Вы как девочка», «Какая неземная», — стали обсуждать кадр пользователи Сети. А после бани Навка посидела с друзьями, представ в костюме в пижамном стиле. Она не побоялась показать лицо без макияжа.