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Сразу после бани: Татьяна Навка снялась топлес в чане с водой

Знаменитая фигуристка поделилась пикантным фото с отдыха.

Сразу после бани: Татьяна Навка снялась топлес в чане с водой
Татьяна Навка. фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна Навка после карантина решила развеяться вместе с пятилетней дочкой Надеждой. Фигуристка отправилась в путешествие по Золотому кольцу. Она успела прокатиться на теплоходе, погулять по Угличу и увидеть постройки прошлого века в Карелии. Более того, девушка потанцевала под балалайку, а ее наследница смогла примерить народный русский костюм. А вот спустя неделю звезда добралась до Сочи.

На курорте уже успели отдохнуть Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс. Сначала Навка искупалась в бассейне. Порезвилась в воде и ее наследница. А потом фигуристка организовала модную фотосессию. Блеснув в модных нарядах, она решила устроить вечер релакса. Спортсменка отправилась в баню, где попарилась, а потом искупалась в чане с водой. Недавно в этом же месте отдохнули Сергей Лазарев и Ксения Бородина.

В соцсети Татьяна поделилась пикантным фото. Она предстала топлес в воде, показав изящный изгиб загорелой спины. 45-летняя фигуристка даже на карантине постоянно занимается спортом, поэтому находится в отличной форме. Поклонники восхитились естественной красотой знаменитости. Многие отметили, что не каждая мама двоих детей может так выглядеть.

Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«Какая красивая», «Вот это кадр», «Сразу хочется в Сочи», «Лазарев уже купался там», «В этот месте красивый вид», «Вы как девочка», «Какая неземная», — стали обсуждать кадр пользователи Сети. А после бани Навка посидела с друзьями, представ в костюме в пижамном стиле. Она не побоялась показать лицо без макияжа.

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женская красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаоткровенное фотоТатьяна НавкаТатьяна Навка последние новостифото топлес
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