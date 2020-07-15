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«Совсем на себя не похожа»: Навка без макияжа подверглась критике в соцсети

Олимпийская чемпионка отдыхает в Сочи и позволяет себе выглядеть крайне просто.

«Совсем на себя не похожа»: Навка без макияжа подверглась критике в соцсети
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

Не так давно Татьяна Навка с маленькой дочкой от Дмитрия Пескова Надей вернулась из путешествия по Центральной России. В течение недели туристы посетили Углич, Кирилло-Белозерский монастырь в Вологодской области, а завершили трип в Карелии на острове Кижи.

Сразу после одной поездки следом фигуристка отправилась в другую. Теперь на море. Как и многие знакомые селебрити, Навка выбрала Сочи. Она не только загорает и принимает оздоравливающие процедуры, но и участвует в фэшн-фотосессиях. А также позволяет отдохнуть себе и от макияжа. На одном из снимков фигуристка предстала в костюме пижамного стиля и без мэйк-апа, но многие фолловеры не оценили такой откровенности.

Татьяна Навка
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«Таня вы совсем на себя не похожи! Где ваши выразительные глазки? Не привычно как то!», «Один нос торчит», «Другая», «Это не Татьяна. Не похожа», «На себя не похожа», «Не пойму это дочка Ваша или Вы???», «Другая женщина не похожа на Навку», «Как подросток. Не узнать прям без макияжа и выразительных глаз» — пишут фолловеры.

А накануне Татьяна Навка облачилась в стильный летний аутфит и позировала на фоне черного моря.

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