«Вместе их уже не видно»: экс-«холостяк» Криворотов опроверг слухи о расставании с Барбарой Пино

Уже неделю в Сети ходят слухи о том, что пара Антона Криворотова и Барбары Пино распалась. Правда, подозревать об этом поклонники стали уже давно – сразу, как только победительница проекта «Холостяк» удалила все совместные фото с Криворотовым. Правда, девушка поспешила объяснить свой поступок, который вроде оказался вполне правдоподобным.

Но вскоре медийный стоматолог отправился в отпуск в родные края совсем один. Он активно снимал видео и фотографировал свой досуг, и как ни старались фанаты разглядеть рядом с ним красавицу Барбару, им это не удалось. На фан-страничке Пино и Криворотова активно поползли слухи, что влюбленные уже не вместе.

«Так они расстались», «Вместе их уже не видно», — пишут поклонники.

В аккаунте девушку засыпали вопросами, где Антон и почему они не вместе, на которые Пино не спешит отвечать. А вот Криворотов постарался опровергнуть слухи о расставании. Поющий стоматолог побывал на одном из Интернет-проектов и пообщался с молодыми блогерами. Те и задали ему вопрос, который волнует его фанатов – остался ли он в отношениях с победительницей.

«Конечно, само собой, ребят. Само собой» — ответил Криворотов.

Проект «Холостяк» с Антоном Криворотовым в главной роли был показан весной на ТНТ, а съемки проходили прошлой осенью. С победительницей шоу Барбарой Пино стоматолог встречался до самой премьеры шоу на канале ТНТ, стараясь никак не засветить свои отношения. Однако, внимательные поклонники не раз ловили влюбленных вместе, и интриги в финале реалити-шоу не получилось.