Маргарита Симоньян опубликовала редкий снимок своей старшей дочери Марьяны от Кеосаяна

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram разместила редкий снимок своей старшей дочери Марьяны. На кадре девочка запечатлена, судя по всему, на участке матери. Она заметно подросла за последнее время.
«А почему, когда я родилась, вы не зачитали мне мои права?» — только что очень серьезно спросила моя шестилетняя дочь».
«Серьезная заявочка. А вообще я представила, как новорожденному пупсу зачитывают его права», «Ее право быть здоровой и счастливой», «Я всегда своим детям говорю, что после прав следуют обязанности», — отметили в комментариях пользователи.
Отметим, что Марьяна – старшая дочь Симоньян от брака с известным телеведущим Тиграном Кеосаяном. В этом союзе родилось еще двое детей. Их сыну Баграту в этом году исполнится шесть лет, а дочери Маро в октябре будет годик.
Как известно, ради телеведущей Кеосаян в свое время ушел от предыдущей супруги актрисы Алены Хмельницкой. Причем, что интересно, сейчас Хмельницкая и Симоньян дружат. Они даже размещали совместные снимки в социальных сетях, что несколько удивили своих пользователей.