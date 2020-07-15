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Маргарита Симоньян опубликовала редкий снимок своей старшей дочери Марьяны от Кеосаяна

Девочке в августе этого года исполнится семь лет.

Маргарита Симоньян опубликовала редкий снимок своей старшей дочери Марьяны от Кеосаяна
Симоньян показала подросшую старшую дочь от Кеосаяна/http://globallookpress.com/

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram разместила редкий снимок своей старшей дочери Марьяны. На кадре девочка запечатлена, судя по всему, на участке матери. Она заметно подросла за последнее время.

«А почему, когда я родилась, вы не зачитали мне мои права?» — только что очень серьезно спросила моя шестилетняя дочь».

Маргарита Симоньян

«Серьезная заявочка. А вообще я представила, как новорожденному пупсу зачитывают его права», «Ее право быть здоровой и счастливой», «Я всегда своим детям говорю, что после прав следуют обязанности», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Марьяна – старшая дочь Симоньян от брака с известным телеведущим Тиграном Кеосаяном. В этом союзе родилось еще двое детей. Их сыну Баграту в этом году исполнится шесть лет, а дочери Маро в октябре будет годик.

Как известно, ради телеведущей Кеосаян в свое время ушел от предыдущей супруги актрисы Алены Хмельницкой. Причем, что интересно, сейчас Хмельницкая и Симоньян дружат. Они даже размещали совместные снимки в социальных сетях, что несколько удивили своих пользователей.

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