Маргарита Симоньян опубликовала редкий снимок своей старшей дочери Марьяны от Кеосаяна

Девочке в августе этого года исполнится семь лет.

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram разместила редкий снимок своей старшей дочери Марьяны. На кадре девочка запечатлена, судя по всему, на участке матери. Она заметно подросла за последнее время.

«А почему, когда я родилась, вы не зачитали мне мои права?» — только что очень серьезно спросила моя шестилетняя дочь». Маргарита Симоньян

«Серьезная заявочка. А вообще я представила, как новорожденному пупсу зачитывают его права», «Ее право быть здоровой и счастливой», «Я всегда своим детям говорю, что после прав следуют обязанности», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Маргарита Симоньян поделилась рецептом диетического плова без риса По словам телеведущей, его она подсмотрела у своей сестры.

Отметим, что Марьяна – старшая дочь Симоньян от брака с известным телеведущим Тиграном Кеосаяном. В этом союзе родилось еще двое детей. Их сыну Баграту в этом году исполнится шесть лет, а дочери Маро в октябре будет годик.

Как известно, ради телеведущей Кеосаян в свое время ушел от предыдущей супруги актрисы Алены Хмельницкой. Причем, что интересно, сейчас Хмельницкая и Симоньян дружат. Они даже размещали совместные снимки в социальных сетях, что несколько удивили своих пользователей.