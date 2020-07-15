«Там клещей много»: Барановская не побоялась поваляться на травке возле Телецкого озера

В этом году планы на заграничный отдых оставили многие звезды. Некоторые отправились отдыхать на курорты Краснодарского края и Крымского полуострова. Кто-то решился на более дальние путешествия. Например, телеведущая Екатерина Андреева исследует Сахалин, а семья ее коллеги Юлии Барановской отправилась на Алтай.

Барановская с тремя детьми от Андрея Аршавина накануне прилетела в Республику Алтай. Там семейство остановилось на курорте в окрестностях Телецкого озера. Телеведущая уже успела похвастаться кадрами с трипа, на которых запечатлена первозданная красота отдаленного и труднодоступного региона. А также девушка не побоялась полежать на травке.

«Счастье! Горный Алтай! Телецкое озеро», — подписала кадры Барановская.

После чего подписчики звезды начали предостерегать телеведущую. «Там клещей много, осматривайтесь почаще», — посоветовал кто-то из фолловеров.

В предостережении есть смысл. Дело в том, что Республика Алтай входит в список неблагополучных регионов страны по распространению клещей – кровососущих насекомых. Вредители переносят опасные для человека заболевания – тиф, клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремию и другие. Причем, заметить мелкого вредителя довольно сложно, поэтому после пребывания на природе необходимо тщательно осматриваться от клещей.

К слову, пик опасной активности на май-июнь, когда насекомые просыпаются от зимней спячки, и постепенно в течение лета идет на спад.