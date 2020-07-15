Дмитрий Исхаков вслед за Верой Брежневой устроил фотосессию Юлии Пересильд

Актриса Юлия Пересильд в Instagram выразила свою признательность мужу певицы Полины Гагариной Дмитрию Исхакову, который устроил для нее фотосессию.

«Какой же был волшебный день! Спасибо дорогому другу и невероятному мастеру Дмитрию Исхакову. Друзья! Было так хорошо! Радостно! Легко! Светло! И вот первые результаты. Без ретуши… И она совсем не нужна. Спасибо!»

Юлия Пересильд

Интересно, что ранее на своей страничке в Instagram Дмитрий Исхаков хвастался другой звездной фотосессией. Он запечатлел певицу Веру Брежневу. «Как красиво! Моя работа!» — говорил тогда звездный фотограф.

Отметим, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, несмотря на общую дочь Мию, расстались. Это ранее подтверждал и сам фотограф. При этом до сих пор нет ясности, что случилось и почему они решили больше не жить вместе. Так, по слухам, Гагарина была сильно недовольна заработками фотографа.