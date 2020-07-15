«Тяжело и больно»: любимый кот Влада Лисовца погиб после падения с крыши

В личном аккаунте в Instagram звездный стилист Влад Лисовец сообщил трагическую новость – его любимого кота Бандита больше нет в живых. Белоснежный любимец звезды с очаровательными разноцветными глазами упал с крыши и получил множественные переломы и повреждения. «Мне очень тяжело и больно это писать, но это чудовищная правда!!» — написал Лисовец и показал последнее фото с пушистым питомцем.

Лисовец рассказал, что ветеринары боролись за его жизнь весь день, и даже появилась надежда на благополучный исход, но в итоге пушистик не выжил.

«Это все очень жестоко, сейчас ещё одна часть меня убита и разорвана в клочья от несправедливости!» — горюет Лисовец в соцсети.

Кот Бандит стал настоящим любимцем тысяч фолловеров. Лисовец вел его личный аккаунт в Instagram и делился новостями из жизни питомца и его очаровательными фотографиями. Белоснежный пушистик был простым котом, которого стилист когда-то подобрал на улице. Примечательной особенностью внешности красавца была гетерохромия – разный цвет радужки глаз.