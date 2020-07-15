Личный фотограф Аллы Пугачевой поделился снимком Примадонны с фотоаппаратом в руках

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным кадром. На этот раз в Сеть попал снимок Примадонны с фотоаппаратом в руках. Как известно, звезда и сама любила в прежние годы заснять окружающих.

«Счастливая Алла-фотограф! Как и обещал, даю фотографию, которую снял в далекие девяностые годы, когда шла подготовка к «Избранному!» А ведь раньше такой прекрасной Аллы Пугачевой с фотоаппаратом я не показывал!» Роман Родин

«Очень красивая Алла», «Просто замечательно выглядит», — отреагировали подписчики на архивный снимок Романа Родина.

Напомним, что за последнее время Роман Родин опубликовал целую серию фотографий со звездами отечественного шоу-бизнеса. Конечно, особое место занимают снимки с Аллой Пугачевой. Кроме нее, на кадрах можно было увидеть Филиппа Киркорова, Наташу Королеву, Леонида Агутина и некоторых других. Фотографии действительно в своем роде уникальны.