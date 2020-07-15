Степан Меньщиков поделился красивыми фотографиями со своей свадьбы с беременной женой

Участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram разместил серию снимков со своей свадьбы. Несколько дней назад он и его возлюбленная Ангелина Монах стали официально мужем и женой.

Как отметил шоумен, его жена безумно красива и любима им. Он часто смотрит свадебные фотографии и не верит, что они официально стали мужем и женой. Теперь они, как он уверен, всю жизнь будут идти вместе по жизненному пути. Особенно его впечатлил выбор букета и платья любимой супругой.

«Красивая Геля. Классное платье выбрали ребята», «Поздравляем от свей души. Будьте счастливы», «Ангелина – просто красотка. Счастья вам и легких родов», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Ангелина Монах в скором времени должна подарить ребенка Меньщикову. У шоумена, как известно, есть сын и дочь от предыдущих отношений. Причем сын, как позже выяснилось, неродной Меньщикову, но он заботится о нем, как о своем.