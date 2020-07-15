«Наташа могла бы быть успешной артисткой»: Иосиф Пригожин – о «перевоплощении» сестры Фриске в Жанну

В Сети не утихают обсуждения поступка сестры Жанны Фриске Натальи, которая облачилась в платье певицы, сделала похожую прическу и спела ее хит «Где-то лето». Хейтеры стали обвинять родственницу звезды за попытки пропиариться на ее имени.

К слову, сначала девушка сменила прическу – она выбрала мелкие кудряшки, как раньше любила делать Жанна. А позже и вовсе спела ее песню на чьей-то вечеринке в честь свадьбы. Как только кадры выступления попали в Сеть, реакция последовала незамедлительно. И в основном негативная. «Голоса нет», «Неудачная копия», — обвинили девушку. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью порталу Teleprogramma.pro отметил, что сыграть индивидуальность Жанны Фриске – задача, по сути, невыполнимая.

«У каждого исполнителя свой яркий, неповторимый образ. Наверное, Наташа могла бы быть успешной артисткой, если бы сформировала собственный репертуар. И я даже в этом уверен, и совершенно не исключаю того факта, что она талантливый человек».

К слову, Наталья пыталась стать звездой сцены в 2007 году. Девушка пошла по стопам сестры, начав с коллектива «Блестящие», и даже некоторое время числилась солисткой. Однако, сцену сестра Фриске бросила через 3 месяца и посвятила себя бьюти-направлению перманентного макияжа.