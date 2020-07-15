Андрей Малахов похвастался «виртуальным лифтом» в своей «многоуровневой» квартире

Как отшутился телеведущий, подобный есть в Министерстве сельского хозяйства.

Телеведущий Андрей Малахов похвастался «виртуальным лифтом» в своей квартире. На кадрах записи можно увидеть, как он путешествует по своей «многоуровневой» квартире. На одном этаже у него кровать, на другом ванная, на третьем — комнаты.

«Когда в квартире появился виртуальный лифт. Не спрашивайте, как это я сделал! Похожий есть в Министерстве сельского хозяйства».

Андрей Малахов

«Андрей, вот это да. Классно придумали», «Андрей, сколько же комнат и этажей в вашем замке?» — стали подшучивать над звездой многочисленные подписчики.

Отметим, что Андрей Малахов в 2011 году женился на Наталье Шкулевой, дочери известного российского издателя газет, порталов и журналов. Свадьба состоялась в Версальском дворце в Париже. В 2017 году у Малахова и его супруги появился на свет сын Александр. Кстати, Андрей Малахов является крестным отцом детей поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.